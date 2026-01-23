Aynı Yağmur Altında'nın afişi yayınlandı! Tüm kadro ilk defa aynı karede yer aldı

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği atv'nin ekranlara gelmeye hazırlanan yeni dizisi, 'Aynı Yağmur Altında'nın afişi yayınlandı. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin'in yer aldığı dizinin afişi göz kamaştırdı. Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmak için gün sayan 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan afişi ve tanıtımlarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren yapım güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

AŞKLARININ BEDELİ AĞIR OLACAK

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizi, Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da yeniden kesişecektir. Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisinin de felaketi olacaktır...