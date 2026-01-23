Aksiyon ve komediye doyacaksınız! "Babamın Hazinesi" filmi bu akşam atv'de

Sinemaseverlerekran başına... Bugün saat 20.00'de atv'de yayınlanacak olan "Babamın Hazinesi" filminin konusu kısaca şöyle; Jack Mimoun Val Verde adasında tek başına hayatta kaldıktan iki yıl sonra bir macera yıldızı haline gelmiştir. Deneyimlerini anlattığı kitap çok satmaktadır ve TV programı izlenme rekorları kırmaktadır.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Daha sonra gizemli Aurélie Diaz Jack Mimoun'u efsanevi korsan kılıcı La Buse'yi aramak üzere Val Verde'ye geri götürecektir. Jack'in hırslı menajeri Bruno Quézac ve ne yapacağı belli olmayan, sorunlu bir paralı asker olan Jean-Marc Bastos'un eşlik ettiği maceracılarımız, hazine avına çıkarlar.