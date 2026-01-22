A.B.İ. reyting rekoru kırdı! İzlenmelerde zirveye yerleşti

AfraSaraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'A.B.İ.' ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,03 izlenme oranı ve %26,88 izlenme payı, AB'de %8,31 izlenme oranı ve %22,63 izlenme payı 20+ABC1'de %10,57 izlenme oranı ve %26,20 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. Dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Melek'in Behram tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelenen Doğan, Behram'ın izini sürerek onu buldu ve konuşturdu. Behram'ın itirafı ise Doğan'ı şaşkına çevirdi.

GERGİN ANLAR YAŞANDI!

Diğer yandan Behram'ın adamları Melek'ten bir itiraf videosu almaya çalışsa da Melek onlara boyun eğmedi. Bunun üzerine Behram, Melek için ölüm emri verdi. Çağla ise Doğan'a Melek'i bulması için destek oldu. İkili birlikte harekete geçerek Melek'i kurtardı. Behram'ın Melek'in yerini ifşa etmesiyle birlikte, polis ve savcının olay yerine gelmesi Melek için gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sinan'ın arabasında dosyayı gören Çağla, dosyayı savcıya gösterdi. Dosyada Tahir Hancıoğlu'nun tüm mirasını Doğan'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla birlikte, tüm oklar Sinan'a çevrildi.