A.B.İ. zirveye yerleşti: Reytinglerini daha da yükseltti!

A.B.İ. ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,03 izlenme oranı ve %26,88 izlenme payı, AB'de %8,31 izlenme oranı ve %22,63 izlenme payı 20+ABC1'de %10,57 izlenme oranı ve %26,20 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

2. Bölümde Neler Yaşandı? Melek'in hastaneden kaybolması büyük bir paniğe neden oldu. Bunun üzerine Doğan ve Çağla, Melek'i bulmak için harekete geçti. Melek'in Behram tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelenen Doğan, Behram'ın izini sürerek onu buldu ve konuşturdu. Behram'ın itirafı ise Doğan'ı şaşkına çevirdi; Melek'i kaçıranın Sinan olduğunu söyledi.