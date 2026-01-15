Nilsu Berfin Aktaş heyecanını gizleyemedi! atv’nin yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında” merak uyandırdı

Atv'de yayınlanacak olan 'Aynı Yağmur Altında'nın dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, önceki gün Sarıyer'de objektiflere takıldı. Dizinin yayınlanmış olan tanıtımlarından çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyen Aktaş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken heyecanını gizleyemedi. Güzel oyuncu, "Dizi çekimlerimiz devam ediyor. Çevrem ve takipçilerimden aldığım mesajlar beni çok mutlu ediyor. Şimdiden herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

ROSA'NIN HAYATI

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan 'Aynı Yağmur Altında'nın konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.