A.B.İ. atv’de ortalığı yıktı! Kenan İmirzalıoğlu dönüşüyle reytingleri ezdi geçti

Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, 'A.B.İ.' ile çıtayı bir kez daha yükseltti. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu gibi isimlerin oturduğu dizi, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. İzleyici, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun performansını övgüler yağdırdı. 'A.B.İ.' ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,81 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı, AB'de %7,37 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı 20+ABC1'de %9,98 izlenme oranı ve %23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

SOLUKSUZ İZLENDİ!

Böylelikle A.B.İ. ilk bölümüyle son yılların en yüksek başlangıcını yapmış oldu. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı. Dizide 'Doğan' karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk dersi verdiği performansıyla sosyal medyayı salladı. Hayranlarının uzun süredir beklediği bu geri dönüş, #AbiDizisi etiketiyle saatlerce X gündeminden düşmedi.



BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesinden uzakta İzmir'de kendine bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü İçin İstanbul'a gelmesiyle birlikte olayların tam ortasında kaldı. Tahir, Sinan'dan Behram'la olan ortaklığını bitirmesini ve ondan uzak durmasını istese de Sinan bu ortaklığı bitiremedi. Behram, Hancıoğlu Şirketi'nde avukat olarak görev alması için Çağla'yı ikna etmek amacıyla Didem'le iş birliği yaptı. Bu iş birliği, Doğan ve Çağla'nın karşılaşmasına ve tanışmasına zemin hazırladı. Melek, babasının kendisini okuldan alacağını Doğan'a söyleyerek ondan yardım istedi. Bu sırada Didem, Doğan'ın bulunduğu mekâna Çağla'yı götürerek karşılaşmalarını sağladı.

'BENİM BABAM DEĞİL'

Düğünde havaya ateş açılması ise Doğan'ın sert tepkisine neden olurken, sahne düğünlerde silahla kutlama yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken güçlü bir mesaj verdi. Bölümün sonunda Çağla'nın çığlıklarını duyan Doğan, babası Tahir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hiç vakit kaybetmeden müdahale eden Doğan, Tahir'i hastaneye yetiştirdi. 'Ben onun oğluyum ama o benim babam değil' diyerek ameliyata giren Doğan, Tahir'in hayata tutunmasını sağladı. Ancak hastaneye gelen polisin, cinayet silahının Melek Hancıoğlu'na ait olduğunu ve Melek'in Tahir Hancıoğlu'na yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını söylemesi, herkesi derin bir şoka sürükledi.