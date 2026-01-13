Kuruluş Orhan 10. bölüm nefes kesecek: Bursa fethediliyor!
Kuruluş Orhan, yarın akşam ekrana gelecek onuncu bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bursa’nın fethinin de gösterildiği üç tanıtım heyecan ve merakı zirveye taşırken sosyal medyada da milyonlarca kez izlendi. Zaferle yasın, ihanet ve sadakatin iç içe geçtiği tanıtımlar Kuruluş Orhan’da yeni dönemin habercisi oldu. İşte yeni bölümden detaylar...
Orhan Bey'in Hector'un ordusuyla girdiği amansız savaş, yalnızca bir cephe mücadelesi değil; yeni bir devrin kapısını aralayan tarihi bir kırılma olur. Savaşın sonucu obada büyük bir merak ve endişe yaratırken, Orhan Bey'in elde ettiği zafer dengeleri altüst eder. Peki bu zafer, Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Flavius'un Hector'a karşı kurduğu oyun açığa çıkacak mıdır?
Orhan Bey, Babasının Düşünü Gerçek Kılmaya Ant İçiyor
Savaştan dönen Orhan Bey'i obada ağır bir sınav bekler. Osman Bey'i hasta yatağında görmek, onun için en büyük imtihan olur. Ancak bu acı tablo, Orhan Bey'in iradesini kırmaz; aksine onu daha da keskinleştirir. Babasının yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmek için gözünü karartan Orhan Bey, Kayı sancağını Bursa surlarında dalgalandırmaya yemin eder. Bursa yolunda karşısına çıkan engelleri aşmak için topyekûn bir mücadele başlar.
Asporça Orhan Bey'e Ne Teklif Edecek?
Kafesli çadırda zoraki misafir olan Asporça, özgürlüğü için hamle yapmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşanır. Nilüfer Hatun'un kararıyla serbest kalan Asporça, obadan gitmek yerine kalmayı tercih eder. Orhan Bey'e, Bursa'dan vazgeçmesi için sunduğu büyük teklif ne anlama gelmektedir? Bursa'nın ellerinden kayıp gitmesi karşısında Asporça nasıl bir yol izleyecektir?
Flavius İçin Hesap Vakti
Hector'a karşı oyun içinde olan Flavius'un asıl hedefi ise babasının katilinden intikam almaktır. Osman Bey'in ölüm döşeğinde oluşu, Flavius'un içindeki ilahi adalet duygusunu pekiştirirken, yaşanacak son yüzleşme onu derin bir çıkmaza sürükler. Flavius, babasının gerçek katilinin kim olduğunu öğrenebilecek midir? Öte yandan Flavius ile Fatma Hatun arasında doludizgin devam eden aşk, ağır bir sınavdan geçecektir. Fatma Hatun, Flavius'un aslında kim olduğunu öğrenecek midir?
Zafer ve Veda Bir Arada
Kayı obası bir yanda Bursa'nın fethiyle bayram ederken, diğer yanda Osman Bey'in devasız hastalığının hüznünü yaşar. Orhan Bey, babası son nefesini vermeden önce fetih müjdesini ona ulaştırır. Osman Bey, avucunda Bursa toprağıyla; ardında gözü yaşlı bir ahali ve büyük bir dava bırakarak ebediyete irtihal eder.
Bir Devrin Kapanışı, Kızıl Elma'ye Giden Yeni Yol
Düşmanlarının bile saygıyla andığı Osman Bey son yolculuğuna uğurlanırken Orhan Bey de babasıyla birlikte çocukluğunu ve ilk gençliğini geride bırakır. Ancak bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Artık devlet Orhan Bey'indir. Kızılelma yolunda durmaksızın ilerleyecek olan Orhan Bey'in sıradaki hedefi neresi olacaktır?
Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!