Kuruluş Orhan 10. bölüm nefes kesecek: Bursa fethediliyor!

Orhan Bey'in Hector'un ordusuyla girdiği amansız savaş, yalnızca bir cephe mücadelesi değil; yeni bir devrin kapısını aralayan tarihi bir kırılma olur. Savaşın sonucu obada büyük bir merak ve endişe yaratırken, Orhan Bey'in elde ettiği zafer dengeleri altüst eder. Peki bu zafer, Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Flavius'un Hector'a karşı kurduğu oyun açığa çıkacak mıdır? Kuruluş Orhan 10.Bölüm Fragmanı

Kaynak: atv Orhan Bey, Babasının Düşünü Gerçek Kılmaya Ant İçiyor Savaştan dönen Orhan Bey'i obada ağır bir sınav bekler. Osman Bey'i hasta yatağında görmek, onun için en büyük imtihan olur. Ancak bu acı tablo, Orhan Bey'in iradesini kırmaz; aksine onu daha da keskinleştirir. Babasının yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmek için gözünü karartan Orhan Bey, Kayı sancağını Bursa surlarında dalgalandırmaya yemin eder. Bursa yolunda karşısına çıkan engelleri aşmak için topyekûn bir mücadele başlar.