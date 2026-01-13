A.B.İ.'nin ilk bölümü bu akşam Atv'de

Türkiye'nin kanalı atv yine ekrana damga vuracak bir yapıma imza attı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranda olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan ile Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Çağla'nın hikayesi izleyen herkeste iz bırakacak. İlk bölümün konusu ise şöyle olacak: İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.

GÜÇ SAVAŞLARI...

Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır. Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan...

KESİŞEN YOLLAR...

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir. İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

DOĞAN–KENAN İMİRZALIOĞLU

İzmir'de başarılı bir genel cerrah olan Doğan, Hancıoğlu ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğudur. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden kopmuş, küçük sahil kasabasında sessiz bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde, kaçtığını sandığı tüm yaralarla ve ailesinin gömdüğü sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

ÇAĞLA – AFRA SARAÇOĞLU

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, hem geçim derdiyle hem de hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatıdır. Adalete olan inancı, hayatın ona bıraktığı acılardan beslenir. Manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılıkla Hancıoğlu Holding'de işe girmesi, onu hem karanlık bir ailenin içine hem de kendi kaderinin dönüm noktasına sürükleyecektir.

İŞTE DEV KADRO

Yapım: OGM PICTURES

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Cem Karcı

Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia).