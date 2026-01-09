Gizli Karargah filmi bugün saat 20'de atv'de! İşte konusu ve oyuncuları
Heyecan dolu bir macera izleyiciyle buluşuyor. Gizli Karargah, süper kahraman Muhafız’ın gizemli dünyasını keşfeden bir çocuğun ve arkadaşlarının nefes kesen mücadelesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Owen Wilson, Michael Pena gibi isimlerin yer aldığı film bu akşam 20.00’de atv'de.
Aksiyon ve eğlence dolu bir süper kahraman filmi ekrana geliyor. Gizli Karargah, gizli bir sırrı keşfeden çocukların dünyayı tehdit eden düşmanlara karşı verdiği soluksuz mücadeleyi konu alıyor.
Heyecan dolu kesintisiz bir macera
Dünyayı kurtaran süper kahraman Muhafız'ın bir numaralı hayranı olan Charlie'nin babası ile arası pek iyi değildir. Çünkü babası iş yüzünden onu hep ihmal etmekte, verdiği sözleri tutmamaktadır. Charlie bir gün arkadaşları ile evde takılırken babasının gizli karargahını keşfeder. Babası aslında hayranı olduğu Muhafız'dır. Charlie ve arkadaşları Muhafız'ın güç kaynağını yanlışlıkla aktive edince yayılan sinyallerden karargahın yerini bulan düşmanlar, karargaha saldırılar. Muhafız hiçbir şeyden habersiz, dünyanın bir ucunda görevdedir. Charlie ve arkadaşları, Muhafız'ın güç kaynağının peşinde olan düşmanları tek başlarına alt etmek zorundadırlar.
Gizli Karargah Oyuncu Kadrosu
- Owen Wilson
- Michael Peña
- Jesse Williams
- Walker Scobell
- Momona Tamada
- Keith L. Williams
- Abby James Witherspoon
- Kezii Curtis
2021'de Atlanta'da çekildi
Gizli Karargah filmi ilk kez 6 Mayıs 2021'de duyuruldu. Ana çekimler 25 Mayıs 2021'de Atlanta, Georgia'da başladı. Film, 12 Ağustos 2022'de Paramount Pictures tarafından sinemalarda gösterime girdi.
