Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?

Pop müziğin efsanevi grubu ABBA'nın ismi, dört grup üyesinin adlarının baş harflerinden (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) oluşan bir akrostişten meydana geliyor.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.

A- ÜYELERİN BAŞ HARFLERİNDEN

B- BİR ÜYENİN KEDİSİNİN LAKABINDAN

C- ÜYELERİN DOĞDUĞU ŞEHRİN ADINDAN

D-ÜYELERİN ESKİ SEVGİLİLERİNDEN

CEVAP: A

ABBA İSMİNİN OLUŞUMU

Grup isminin seçilme süreci sadece baş harflerin birleşimi değil, aynı zamanda stratejik bir tercihtir:

  • Akrostiş Yapısı:

    • Agnetha Fältskog

    • Björn Ulvaeus

    • Benny Andersson

    • Anni-Frid (Frida) Lyngstad

  • İsim Hakkı Sorunu: "Abba" ismi aslında o dönemde İsveç'te çok ünlü olan bir konserve balık şirketinin adıydı. Grup, ismi kullanabilmek için bu şirketle özel bir anlaşma yapmak zorunda kaldı.

