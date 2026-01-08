Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?
Pop müziğin efsanevi grubu ABBA'nın ismi, dört grup üyesinin adlarının baş harflerinden (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) oluşan bir akrostişten meydana geliyor.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.
A- ÜYELERİN BAŞ HARFLERİNDEN
B- BİR ÜYENİN KEDİSİNİN LAKABINDAN
C- ÜYELERİN DOĞDUĞU ŞEHRİN ADINDAN
D-ÜYELERİN ESKİ SEVGİLİLERİNDEN
CEVAP: A
ABBA İSMİNİN OLUŞUMU
Grup isminin seçilme süreci sadece baş harflerin birleşimi değil, aynı zamanda stratejik bir tercihtir:
Akrostiş Yapısı:
Agnetha Fältskog
Björn Ulvaeus
Benny Andersson
Anni-Frid (Frida) Lyngstad
İsim Hakkı Sorunu: "Abba" ismi aslında o dönemde İsveç'te çok ünlü olan bir konserve balık şirketinin adıydı. Grup, ismi kullanabilmek için bu şirketle özel bir anlaşma yapmak zorunda kaldı.
