Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.

Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?

A- 12 NİSAN 1983

B- 12 NİSAN 1988

C- 12 NİSAN 1993

D- 12 NİSAN 1998

CEVAP: C

Bundan tam 33 yıl önce, 12 Nisan 1993'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) hayata geçirilen ilk internet bağlantısı, Türkiye'yi küresel ağa bağlayan ilk somut adım oldu. TÜBİTAK ve ODTÜ iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan 64 Kbps'lik bağlantı, günümüzün yüksek hızlı internet altyapısının temelini oluştururken, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecindeki en kritik virajlardan biri olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'DE İNTERNETİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye'nin internet yolculuğu rastgele bir bağlantıdan ziyade, planlı bir akademik altyapı çalışmasıdır:

Bağlantı Noktası: ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Hız Kapasitesi: İlk bağlantı sadece 64 Kbps hızındaydı (günümüz fiber hızlarının yaklaşık 15.000'de biri).

İlk Altyapı: TR-NET (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Sonraki Adımlar: 1993'teki bu akademik bağlantıyı, 1994'te Ege Üniversitesi ve 1995'te Bilkent Üniversitesi'nin ağa dahil olması izlemiştir. Kamuoyuna açık ticari internet kullanımı ise 1996 yılında başlamıştır.