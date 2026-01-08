Türkiye'de hangi bayram bir atasözünde yarısı yaz, yarısı kıştır denen ayda kutlanır?
Halk takviminde "Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kıştır" atasözüyle tarif edilen ve mevsimsel dönüşümün başladığı Ağustos ayında, Türkiye büyük bir milli gururu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.
Türkiye'de hangi bayram bir atasözünde yarısı yaz, yarısı kıştır denen ayda kutlanır?
A- ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
B- CUMHURİYET BAYRAMI
C- ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
D- ZAFER BAYRAMI
CEVAP: D
"Ağustos'un Yarısı Yaz, Yarısı Kış" Ne Demektir?
Bu atasözü, Anadolu'nun binlerce yıllık gözlemine dayanır. Meteorolojik ve kültürel açıdan ağustos ayının ilk yarısında "Eyyam-ı Bahur" denilen, yılın en kavurucu sıcakları yaşanır. Ancak 15 Ağustos geçildikten sonra, güneş ışınlarının geliş açısı değişir ve geceler hızla serinlemeye başlar. Bu yüzden gündüz "yazı", gece ise "kışı" andırır.