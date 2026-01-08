Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı. İşte o soru ve cevabı...

Havacılık alfabesi olarak bilinen NATO Fonetik Alfabesi hangisiyle başlar?

A- ALPHA, BETA, GAMA, TETRA

B- ALO,BELLA,CHECK, DANS

C- ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA

D- ARTOS, BALTAZAAR, CENUP, DURDEN

CEVAP: C

Telsiz haberleşmesinde harflerin yanlış anlaşılmasını engellemek amacıyla geliştirilen NATO Fonetik Alfabesi; Alfa, Bravo, Charlie ve Delta gibi spesifik kod adlarıyla global bir iletişim dili oluşturuyor.

1950'DEN BERİ KULLANILIYOR

1950'li yıllardan bu yana havacılık sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan bu sistem, yüksek gürültülü ortamlarda dahi mesajların net bir şekilde iletilmesini sağlayarak operasyonel güvenliği en üst seviyeye taşıyor.