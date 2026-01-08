Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.

Hangi kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği'dir?

A- DOĞU EKSPRESİ'NDE CİNAYET

B-KIRMIZI PAZARTESİ

C-MONTE KRİSTO KONTU

D-SUÇ VE CEZA

CEVAP: B

ESER HAKKINDA TEKNİK VE EDEBİ DETAYLAR

Orijinal İsim: Crónica de una muerte anunciada (1981)

Yazar: Gabriel García Márquez (1982 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi)

Tema: Kolektif sorumluluk, kadercilik ve namus kavramı.

Anlatım Tekniği: Kitap bir "kronik" yani günlük/tutanak havasında yazılmıştır. Yazar, olayları bir gazeteci titizliğiyle, tanık ifadelerine dayanarak kurgulamıştır.

NEDEN "KIRMIZI PAZARTESİ"?

Kitabın Türkçe çevirisinde seçilen Kırmızı Pazartesi ismi, cinayetin işlendiği günü ve dökülen kanı sembolize eder. Ancak orijinal isim olan "Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği", kitabın en can alıcı noktasına, yani cinayetin bir sürpriz değil, herkesin gözü önünde gerçekleşen bir ilan olduğuna vurgu yapar.