Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.

Hacivat "İki gözüm merhaba" selamı verdiğinde genellikle Karagöz hangisini söyler?

A- NABER KÖZDE KAVRULMUŞ MISIR KOÇANI

B- SELAM TEZ HAŞLANMIŞ AYVA HOŞAFI

C- NASILSIN TAZE DEMLENMİŞ ÇAY YAPRAĞI

D- HOŞ GELDİN SUDA PİŞMİŞ BAL KABAĞI

CEVAP: D

Kültür tarihimizin yapı taşlarından Karagöz ve Hacivat oyunlarında, Hacivat'ın kibar selamlamalarına Karagöz'ün "Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı" diyerek kafiyeli ve komik tepkiler vermesi, oyunun temel çatışmasını belirliyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu gölge oyunu, Karagöz'ün halk ağzıyla yaptığı bu esprili yakıştırmalar sayesinde her yaştan izleyiciye hitap etmeye devam ediyor.