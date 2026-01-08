Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.

Dünya ile Ay arasındaki mesafe kadar yolu saatte 95 km ile giden bir otomobil ne kadar sürede tamamlar?

A- 6 GÜN

B- 6 HAFTA

C- 6 AY

D- 6 YIL

CEVAP: C

DÜNYA VE AY ARASINDAKİ MESAFE ÖLÇEĞİ

Dünya ile Ay arasındaki mesafe o kadar büyüktür ki, aradaki boşluğa Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenler (Jüpiter ve Satürn dahil) yan yana sığabilir.

Ortalama 384.400 km uzaklıktaki Ay'a, saatte 95 km hız yapan standart bir binek araçla ulaşmak yaklaşık 4.046 saat, yani yaklaşık 6 ay sürer. Hiç durmadan gidildiği varsayılan bu senaryoda, Dünya çevresini yaklaşık 10 kez dolaşmaya eşdeğer olan bu mesafe, uzay yolculuklarında neden yüksek hızlı roketlere ihtiyaç duyulduğunu teknik bir veriyle kanıtlıyor.

HESAPLAMA DETAYLARI

Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 384.400 km olarak kabul edilir.

Hız: $95 \text{ km/sa}$

Süre (saat): $384.400 / 95 \approx 4.046 \text{ saat}$

Süre (gün): $4.046 / 24 \approx 168,5 \text{ gün}$

Süre (ay): $168,5 / 30 \approx \mathbf{5,6 \text{ ay}}$ (Yuvarlak hesapla 6 ay)