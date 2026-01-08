Dosta Doğru’da kalplere dokunan sorular: Nihat Hatipoğlu bu hafta duanın sırrını anlatıyor

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru' sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor. Bu haftaki programında ise; 'Yüce Allah'a yakarış nasıl olmalı?', 'Yüce Allah hangi kullarının duasını geri çevirmez?' ve 'Rabbin rızasını kazanmanın yolu nedir?' konuları ele alınıyor. Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da...

Günün Manşetleri Tüm Manşetler