Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.

Çöpçüler Kralı'nda Apti sevdiği kızın ailesinden kaçarken gazinoya çıkıp hangi şarkıyı söylemiştir?

A- DOM DOM KURŞUNU

B- HELE YAR ZALİM YAR

C- AYAĞINDA KUNDURA

D- DE GET BAYBURT

CEVAP: B

Türk sinemasının başyapıtlarından Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği "Apti" karakterinin, kovalamaca sırasında girdiği gazinoda seslendirdiği "Hele Yar Zalim Yar" türküsü, sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor