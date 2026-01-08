Çöpçüler Kralı'nda Apti sevdiği kızın ailesinden kaçarken gazinoya çıkıp hangi şarkıyı söylemiştir?
Yönetmen Zeki Ökten'in imzasıyla sinemaya kazandırılan Çöpçüler Kralı filminde, zabıta Şakir ve Hacer'in abilerinden kaçarken kendini sahnede bulan Apti’nin "Hele Yar Zalim Yar" performansıyla devleşmesi, 49 yıl sonra bile hafızalardaki yerini koruyor.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir yarışmacı büyük ödül yolunda kritik bir soruyla karşılaştı.
A- DOM DOM KURŞUNU
B- HELE YAR ZALİM YAR
C- AYAĞINDA KUNDURA
D- DE GET BAYBURT
CEVAP: B
Türk sinemasının başyapıtlarından Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği "Apti" karakterinin, kovalamaca sırasında girdiği gazinoda seslendirdiği "Hele Yar Zalim Yar" türküsü, sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor