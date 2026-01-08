Çarşamba gününün kazanı ATV oldu!

Televizyon ekranlarında Çarşamba gününün galibi bir kez daha ATV oldu. Türkiye'yi her sabah ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ve öğleden sonralarının vazgeçilmezi Esra Erol'da, rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Kaynak: atv Tüm Kişiler'de Esra Erol Zirvede Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.