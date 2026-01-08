Bergüzar Korel’den A.B.İ. dizisi için heyecan dolu mesajlar!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Korel, "Yılbaşında Londra'da geçirdik. Çoluk çocuk hep birlikteydik. Bütün dünya için zor bir yıldı. 2026 senesi sağlıklı, bereketli ve neşeli bir yıl olsun" dedi.

KOREL, bir dönem atv'de yayınlanan "Karadayı" dizisinde başrolü paylaştığı Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni başlayacak olan "A.B.İ." dizisi hakkında, "Bekliyoruz, daha konuşmadık. Ama onun projesi için çok heyecanlıyım. Kenan'ın yeni rolünü merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Aydın Hamza