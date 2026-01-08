5 milyon TL’lik büyük ödül için heyecan dorukta: Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv’de
“Kim Milyoner Olmak İster”, renkli yarışmacıları ile dikkat çekiyor.
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak.