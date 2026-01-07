Kuruluş Orhan özel bölümü ile bu akşam 20.00’de

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve kurduğu muhteşem dünyasıyla izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeyle buluşturan Kuruluş Orhan, özel bölümüyle ekranlara geliyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler