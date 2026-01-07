Çakallarla Dans 4, Fikirtepe'nin dört kafadarının hazine umuduyla Edirne'ye uzanan eğlenceli yolculuğunu konu alıyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Timur Acar'ın başrollerini paylaştığı film, İstanbul ve Edirne'de çekildi. İşte bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak filme ilişkin detaylar.

(Çakallarla Dans)

Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir?

Fikirtepe'nin dört kafadarı Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sıkıntılar nedeniyle aynı evde yaşamaya başlar. Berber Hüseyin Abi'nin Almanya'dan kalan gizemli bir haritayı hazine sanmalarıyla birlikte ekip Edirne'ye uzanan eğlenceli ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.