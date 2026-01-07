Hazine peşinde dört kafadar! İşte Çakallarla Dans 4 filminin hikayesi ve oyuncuları
Çakallarla Dans 4, Fikirtepe’nin dört kafadarının bu kez hazine peşinde Edirne’ye uzanan eğlenceli macerasını ekrana taşıyor. Başrollerde Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Timur Acar yer alıyor. Hikaye İstanbul’un farklı semtleri ve Edirne’de kayda alındı. İşte filme ilişkin detaylar.
Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir?
Fikirtepe'nin dört kafadarı Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sıkıntılar nedeniyle aynı evde yaşamaya başlar. Berber Hüseyin Abi'nin Almanya'dan kalan gizemli bir haritayı hazine sanmalarıyla birlikte ekip Edirne'ye uzanan eğlenceli ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
Çakallarla Dans 4 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan), İlker Ayrık (Muhasebeci Servet), Timur Acar (Köfte Necmi), Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet), Didem Balçın (Fatma), Hakan Bilgin (Hüseyin Abi), Derya Şensoy (Mihriban), Hande Katipoğlu (Tavşan Zeynep), Tim Seyfi (Üvey Oğul Şerafettin) ve Ceyhun Yılmaz (Adem Ağabey).
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi?
Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde ve Edirne'de gerçekleştirildi.
Çakallarla Dans 4 ne zaman çekildi ve ne zaman vizyona girdi?
Film 2016 yılında çekildi ve 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girdi.
