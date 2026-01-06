Aynı Yağmur Altında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor!

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezonun en güçlü yapımlarından biri olmaya hazırlanan "Aynı Yağmur Altında"dan yeni bir tanıtım yayınlandı. Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizi yeni tanıtımıyla heyecan yarattı.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle:

Kendini insan hakları mücadelesine adayan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır… "Aynı Yağmur Altında", yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.

