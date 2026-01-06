Atv Avrupa yayın kalitesini yükseltti! HD yayın resmen başladı

Atv Avrupa, izleyicilerine daha yüksek görüntü kalitesi sunmak amacıyla yayın teknolojisinde önemli bir yeniliğe imza attı. SD yayın kalitesinden HD yayına geçti. Bu geçişle izleyiciler, atv Avrupa yayınlarını daha net izleme imkânına kavuştu. Ancak izleyicilerin bunun için uydu alıcılarındaki kanal ayarlarını güncellemeleri gerekmektedir.

atv Avrupa HD Yayın Frekans Bilgileri: Uydu: TURKSAT 4A Frekans: 11.883 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 5000 FEC: 3/4 Modülasyon: DVB-S2 8PSK

