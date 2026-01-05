Neslihan Atagül’den annelik itirafı! "Aziz’ten sonra her şeye daha hassas oldum"

Neslihan Atagül, 2016'da Kadir Doğulu ile evlendi. 10 yıldır evli olan çift, 6 Mart 2025'te oğulları Aziz'in doğumuyla mutluluklarını taçlandırdı. Neslihan Atagül, önceki gün Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Atagül, "Benim için 2025 çok güzel bir yıldı. Aziz'imizi kucağımıza aldık" dedi. Setlere dönmeye hazırlandığını belirten Atagül, yeni projeler okuduğunu söyledi. Oğlunu da yanında setlere götüreceğini belirtti. "Aziz hep yanımda olsun isterim. Ona gerekli şartları sağlarım. Sorun olmaz" dedi. Atagül, "Çocuktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Yine aynı benim anne oldum. Sadece insanın hasasiyetleri farklılaşıyor. Bütün tuşlara basıyorsun öğrenmek için. Her kadının yaşadığı şeyler.

Haber: Aydın Hamze