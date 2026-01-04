Nursel ile Mutfak Bahane’de kriz üstüne kriz! Aşk gözyaşıyla kurtuldu ama kavga finalde patladı...

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Programda bu hafta şunlar yaşandı; Evliliklerinde sorunlar olan Gamze ve Akın çifti final gününde herkesi umutlandıran bir adım attılar. Birbirlerine güzel şeyler söyleyerek evliliklerini kurtarmaya çalışan çift herkesi duygulandırdı. Yıldızları bir türlü barışmayan Beyhan ve Ayşe Hanım'ın arası bu seferde torunlarına yapmak istedikleri sünnet düğünü ile açıldı. Dünürler bu krizi aşabilecek mi? Melike ve Seyit Ali arasında sular bir türlü durulmuyor. Havva hanım gönderdiği mektup ile ortalığı karıştırdı. Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Melike oldu.

