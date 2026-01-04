Mizofobi'den muzdarip olan biri hangisinden korkar?
atv ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ilerleyen yarışmada yarışmacının büyük ödüle giden yolculuğu soluksuz anlara sahne oldu. Kritik baraj sorusunda yaşananlar ise stüdyodaki heyecanı zirveye taşıdı.
Mizofobi'den muzdarip olan biri hangisinden korkar?
A- Aynalardan
B- Şakalardan
C- Karanlıktan
D- Mikroplardan