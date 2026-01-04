Mizofobi'den muzdarip olan biri hangisinden korkar?

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle büyük ses getirdi. Oktay Kaynarca'nın yönettiği yarışmada yarışmacının zorlu yolculuğu adım adım izlendi. Baraj sorusu ise gecenin heyecanlı anlarına sahne oldu.