İspalya nedir?
ATV ekranlarında yıllardır ilgiyle takip edilen ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla adından söz ettiren Kim Milyoner Olmak İster bu akşam tekrar bölümüyle yayınlandı. Programda baraj sorusu izleyiciyi ekran başına kilitledi.
SORU: İspalya nedir?
A- Elektrik sigortası
B- Bitkilerin tutunduğu sırık
C- İtalya- İspanya sınırında bir bölge
D- Kremalı bir tür makarna