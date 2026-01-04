Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?

atv ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ilerleyen yarışmada yarışmacının büyük ödüle giden yolculuğu soluksuz anlara sahne oldu. Kritik baraj sorusunda yaşananlar ise stüdyodaki heyecanı zirveye taşıdı.