atv ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ilerleyen yarışmada yarışmacının büyük ödüle giden yolculuğu soluksuz anlara sahne oldu. Kritik baraj sorusunda yaşananlar ise stüdyodaki heyecanı zirveye taşıdı.
SORU
Çok gürültü yapıyor diye komşusunun polise şikayet ettiği çocuklara destek olmak için hangi NBA oyuncusu çocukların Florida'daki mahallesine gidip onlarla basketbol oynamıştır?
A- Kareem Abdul Jabbar
B- Shaquille O'Neal
C- LeBron James
D- Michael Jordan