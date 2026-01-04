PODCAST CANLI YAYIN

Benim Adım Feridun filminin konusu ne, oyuncuları kimler? 4 Ocak 2026 atv yayın akışı

Çağan Irmak imzalı Benim Adım Feridun atv’nin 4 Ocak 2026 yayın akışında izleyiciyle buluşuyor. Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin, Suzan Aksoy ve Özge Borak’ın yer aldığı film hüzünle harmanlanan sıcak bir hikaye sunuyor.

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ KONUSU NE?

Uzun süreli bir ilişkinin içindeki Ersan artık sevgilisine ilgi göstermeyi ve romantik olmayı bırakmıştır. Uzun ilişkinin rahatlığının keyfini süren adam günün birinde uzun süreli sevgilisi Ayla tarafında terk edilince sudan çıkmış balığa döner.

Birkaç hafta boyunca sevdiği kadını geri kazanmaya çalışsa da sonuç nafiledir. Ayla geri dönmeyi kabul etmez. Bunun üzerine artık ayrılığı kabullenmesi gerektiğini anlayan Ersan farklı bir yerin iyi geleceği umuduyla uzun zamandır gitmediği Erdek'teki çocukluğunun geçtiği eve gider.

Ancak burada da aradığı teselliyi bulamayan Ersan sahilde dolaşırken yakınlarda bir düğün olduğunu fark eder. Bir şeyler için çıkma düşüncesiyle düğüne giren Ersan, düğündeki damadın babası tarafından yıllar önce küsüp Almanya'ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanılır.

İlk başta bu rolden memnun olan Ersan ilk fırsatta kaçarım diye düşünürken damadın kuzeni Hayal'i görür. Geceyle birlikte ilginç ve komik olaylar da bir bir başına gelecektir…

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Halil Sezai
  • Büşra Pekin
  • Tarık Pabuçcuoğlu
  • Suzan Aksoy
  • Güngör Bayrak
  • Kadriye Kenter
  • Defne Yalnız
  • Özge Borak

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ?

Benim Adım Feridun filmi Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekilmiştir.

ATV YAYIN AKIŞI - 4 OCAK 2026

Saat Program Tür
06:00 Aldatmak Dizi
07:30 atv'de Hafta Sonu Program
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet Program
11:20 Dizi TV Program
12:10 Görevimiz Tatil Yerli Sinema
14:15 Sağ Salim 2: Sil Baştan Yerli Sinema
16:00 Exodus: Tanrılar ve Krallar Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Özel) Yarışma
00:20 Benim Adım Feridun Yerli Sinema
02:10 Bir Gece Masalı Dizi
03:50 Kardeşlerim Dizi
05:45 Aldatmak Dizi
