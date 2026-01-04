Bengü boşanma sonrası konuştu! "2025 hayatımda büyük değişim ve dönüşüm yılı oldu"

Ünlü şarkıcı Bengü, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıl iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran Bengü, hayatındaki değişimi anlattı. Bambaşka bir Bengü olduğunu söyleyen sanatçı, "2025 benim için özel hayatımda da çok büyük değişimin, dönüşümün yaşandığı bir yıldı. Düzenimiz değişti. Çocuklar özelinde ikiye bölemediğimiz bir sorumluluk yüklendi. Şükürler olsun beraber her şeyi rayına oturttuk" ifadelerini kullandı.

'BENİM ANNEM STAR'

Sözlerine devam eden güzel şarkıcı, "Geçen sene kafamda olan belirsizlikler de artık gitti. Yani soru işaretlerinden kurtuldum. Artık istediğim yerlerde olmayı tercih ediyorum. Alıştığım şeyleri değiştirmeye hep çekinirdim. Artık yeniliklere de açık olmayı öğrendim. Evdeki Bengü de, star anneye dönüştü. Çocuklar da bunun farkında... Afişlerde falan görünce 'benim annem star' demeye başladılar. O yüzden evde de star gibi hissetmeye başladım" şeklinde konuştu.