Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Bu akşam yayınlanacak mı?
Karadeniz'in hırçın atmosferinde çekilen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Ava Yaman'ın Eleni karakteriyle öne çıktığı dizinin yeni bölümü her Cuma ekrana geliyor. Bu akşam ise dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
Karadeniz'in sert atmosferinde geçen ve iki düşman ailenin yıllardır süren hesaplaşmasını konu alan dizi her hafta olduğu gibi bu Cuma da izleyicinin radarında. İşte yeni bölüme ilişkin detaylar.
BU HAFTA YAYINLANMAYACAK
Yılbaşı haftası nedeniyle televizyon kanallarında birçok dizinin yeni bölümlerine ara verildi. Bu durum Taşacak Bu Deniz için de geçerli oldu. Dizinin 13. yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.
TEKRAR BÖLÜMÜ EKRANA GELECEK
TRT 1 yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz, bu hafta tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 13. bölümü ise 9 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Taşacak Bu Deniz Karadeniz'de yıllardır süren bir kan davasının gölgesinde şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi anlatıyor. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmeyen düşmanlık iki genç insanın kaderini de derinden etkiliyor.
TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Boşanma davasına sayılı saatler kala Adil Esme'nin konağa dönmesinin kendisinde yaratacağı acıyı anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi bir araya getirir. Ancak Esme'nin bu adım karşısında verdiği beklenmedik tepki Adil'i derinden sarsar.
Eleni cephesinde ise işler iyice karışır. Oruç'un Sevcan ile evlenme kararı Eleni'nin kalbini paramparça eder. Nikâh öncesi yaşanan gelişmeler Oruç'u büyük bir ikilemin içine sürükler. Ya ailesini korumak için Eleni'nin katiliyle evlenecek ya da Eleni'nin özgürlüğü uğruna kendi ailesini ateşe atacaktır.
Esme ailesini yeniden bir araya getirebilmek için konağa dönerek Şerif'le yüzleşir. Şerif'in Adil ve Oruç karşısında kazandığı zafer olayların seyrini değiştirirken yaklaşan nikâh herkes için geri dönüşü olmayan bir kader anına dönüşür.