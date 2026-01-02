Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Bu akşam yayınlanacak mı?

(TRT) TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE? Taşacak Bu Deniz Karadeniz'de yıllardır süren bir kan davasının gölgesinde şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi anlatıyor. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmeyen düşmanlık iki genç insanın kaderini de derinden etkiliyor.

(TRT) TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU? Boşanma davasına sayılı saatler kala Adil Esme'nin konağa dönmesinin kendisinde yaratacağı acıyı anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi bir araya getirir. Ancak Esme'nin bu adım karşısında verdiği beklenmedik tepki Adil'i derinden sarsar.

(TRT) Eleni cephesinde ise işler iyice karışır. Oruç'un Sevcan ile evlenme kararı Eleni'nin kalbini paramparça eder. Nikâh öncesi yaşanan gelişmeler Oruç'u büyük bir ikilemin içine sürükler. Ya ailesini korumak için Eleni'nin katiliyle evlenecek ya da Eleni'nin özgürlüğü uğruna kendi ailesini ateşe atacaktır.