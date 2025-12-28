Milletler Cemiyeti hangi anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
A- VESTFALYA ANTLAŞMASI
B-VERSAY ANTLAŞMASI
C-LOZAN ANTLAŞMASI
D-BERLİN ANTLAŞMASI
CEVAP: B