PODCAST CANLI YAYIN

Hangisi TDK'ya girmemiştir? Trade center,offline, outdoor...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hangisi TDK'ya girmemiştir? Trade center,offline, outdoor...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Hangisi TDK'ya girmemiştir?

A- TRADE CENTER

B- HANDOUT

C- OFF LINE

D- OUTDOOR

CEVAP:D