Hangisi TDK'ya girmemiştir? Trade center,offline, outdoor...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.
Hangisi TDK'ya girmemiştir?
A- TRADE CENTER
B- HANDOUT
C- OFF LINE
D- OUTDOOR
CEVAP:D