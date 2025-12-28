Hangisi TDK'ya girmemiştir? Trade center,offline, outdoor...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Hangisi TDK'ya girmemiştir?

A- TRADE CENTER

B- HANDOUT

C- OFF LINE

D- OUTDOOR

CEVAP:D