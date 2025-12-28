Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Hangi yazar öğretmeninin sandalyesine iğne koyduğu gerekçesiyle tüm arkadaşlarıyla birlikte liseden atılmıştır?

A- ORHAN VELİ KANIK

B-SAİT FAİK ABASIYANIK

C-ATİLLA İLHAN

D-CAN YÜCEL

CEVAP: B