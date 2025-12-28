Hangi yazar öğretmeninin sandalyesine iğne koyduğu gerekçesiyle tüm arkadaşlarıyla birlikte liseden atılmıştır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.
Hangi yazar öğretmeninin sandalyesine iğne koyduğu gerekçesiyle tüm arkadaşlarıyla birlikte liseden atılmıştır?
A- ORHAN VELİ KANIK
B-SAİT FAİK ABASIYANIK
C-ATİLLA İLHAN
D-CAN YÜCEL
CEVAP: B