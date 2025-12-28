GAP Projesi toplam kaç ili kapsar?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.
GAP Projesi toplam kaç ili kapsar?
A- 6
B-9
C-12
D-15
CEVAP: 9