Excite'ın CEO'suna bugünkü değeri yaklaşık 4 trilyon dolar olan Google'I ne kadara satmayı önermiş ama reddedilmişlerdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.
A: 1 milyar dolar
B: 100 milyon dolar
C: 10 milyon dolar
D: 1 milyon dolar
CEVAP: D