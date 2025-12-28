Excite'ın CEO'suna bugünkü değeri yaklaşık 4 trilyon dolar olan Google'I ne kadara satmayı önermiş ama reddedilmişlerdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Excite"ın CEO'suna bugünkü değeri yaklaşık 4 trilyon dolar olan "Google"ı ne kadara satmayı önermiş ama reddedilmişlerdir

A: 1 milyar dolar

B: 100 milyon dolar

C: 10 milyon dolar

D: 1 milyon dolar

CEVAP: D