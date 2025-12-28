8 gezegenden hangilerinin halkaları vardır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.
8 gezegenden hangilerinin halkaları vardır?
A- MARS, VENÜS, URANÜS, NEPTÜN
B- MERKÜR, VENÜS, JÜPİTER, SATÜRN
C- JÜPİTER, SATÜRN, URANÜS, NEPTÜN
D- VENÜS, MARS, MERKÜR, URANÜS
CEVAP: C