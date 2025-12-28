Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

8 gezegenden hangilerinin halkaları vardır?

A- MARS, VENÜS, URANÜS, NEPTÜN

B- MERKÜR, VENÜS, JÜPİTER, SATÜRN

C- JÜPİTER, SATÜRN, URANÜS, NEPTÜN

D- VENÜS, MARS, MERKÜR, URANÜS

CEVAP: C