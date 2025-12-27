Taşıyıcı 2 bu akşam ATV’de

ATV, yayınladığı filmlerle ekrana kilitlemeye devam ediyor. Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Taşıyıcı 2" aksiyona doyurmaya geliyor. Filmin konusu kısaca şöyle; Özel Kuvvetler'de görevli bir 'Taşıyıcı' olan Frank, yüksek enerji ile geçen günlerine ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister. Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Frank Martin bu kez bir politikacının oğlunun şoförlüğünü yapmak üzere işe alınır. Ancak çocuk kaçırılınca kendini muazzam bir komplonun içinde bulur.

'Taşıyıcı 2' bu akşam saat 20.00'de atv'de...