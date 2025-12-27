“Biz Bize’de müzik ve sohbet şöleni”

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programı bu hafta yine dopdolu... Programa; ünlü şarkıcı Murat Kekilli, bağlama virtüözü Ümit Yılmaz, kemençe sanatçısı Derya Türkan ve oyuncu Seren Fosforoğlu konuk oluyor. İzleyiciyi keyifli bir sohbet ve müzik dolu bir program bekliyor.

"Biz Bize" yeni bölümüyle bugün saat 11.00'de A Para'da...