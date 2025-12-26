PODCAST CANLI YAYIN

Londra’dan İstanbul’a uzanan hikaye

“Aynı Yağmur Altında” dizisinin Londra sahnelerinin ardından İstanbul çekimlerine start verildi. Yeni yıla damga vurmaya hazırlanan dizi, Rosa ve Ali’nin aşk hikayesini anlatacak.

ATV'nin merakla beklenen, yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", Londra'daki çekimlerini tamamladı ve İstanbul'da sete çıktı. Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizi, hikâyenin başlangıcını oluşturan Londra sahnelerinin ardından, çekimlerine İstanbul'da başladı. Londra'da tesadüf eseri bir karşılaşma, İstanbul'da bambaşka bir hikâyeye dönüşecek. Farklı dünyalardan gelen iki insanın yolları yeniden kesişecek.

ALİ VE ROSA'NIN AŞKI!
Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.

