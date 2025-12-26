PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da savaş başlıyor!

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 9. bölümüyle aksiyon ve gerilimi zirveye taşıdı. Bölüm finalinde Orhan Bey ile Hector’un orduları karşı karşıya gelirken, büyük savaşın ilk adımı atıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan'da savaş başlıyor!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, önceki gün 9. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Aksiyon, duygu ve gerilimin iç içe geçtiği bölüm, yayın gecesi boyunca sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bölüm finalinde iki ordu karşı karşıya geldi.
Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin başında yer alırken; Orhan Bey alpları ve beyleriyle savaş düzeni aldı. Hector'un tehditlerine karşı Orhan Bey'in, "Bugün buradaki savaş, hak ile batılın savaşıdır" diyerek tekbir getirmesiyle savaşın fitili ateşlendi. Savaşın seyri ve sonrasında neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Türk Telekom
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
D&R KİTAP
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı
Regaib Kandili'nde eller semaya yükseldi! Vatandaşlar camilere akın etti: İşte il il o fotoğraflar...
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Külliye'de zirve: Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile görüştü
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı hakkında karar! FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı...
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!