Kuruluş Orhan'da savaş başlıyor!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, önceki gün 9. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Aksiyon, duygu ve gerilimin iç içe geçtiği bölüm, yayın gecesi boyunca sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bölüm finalinde iki ordu karşı karşıya geldi.

Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin başında yer alırken; Orhan Bey alpları ve beyleriyle savaş düzeni aldı. Hector'un tehditlerine karşı Orhan Bey'in, "Bugün buradaki savaş, hak ile batılın savaşıdır" diyerek tekbir getirmesiyle savaşın fitili ateşlendi. Savaşın seyri ve sonrasında neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı.