Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.

Merserize kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

A- İngiliz bir bilim insanından

B-Marmara Denizi'nden

C-Alman bir otomobil markasından

D-Rize ilinden

CEVAP:A