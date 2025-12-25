Merserize kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.
A- İngiliz bir bilim insanından
B-Marmara Denizi'nden
C-Alman bir otomobil markasından
D-Rize ilinden
CEVAP:A