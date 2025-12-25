PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef'te 3. altın önlüğü kim kazandı? Dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Altın Kupada rekabet giderek kızışırken, 24 Aralık akşamı yayınlanan bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu izleyiciyi ekran başına kilitledi. Cağ kebabı temasıyla mutfağa giren mavi ve kırmızı takımlar, hem takım dokunulmazlığını kazanmak hem de altın önlüğe bir adım daha yaklaşmak için tüm yeteneklerini ortaya koydu. Peki MasterChef 3. altın önlüğü kim kazandı?

Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonrası gecenin kazananı netleşirken, "3. altın önlüğü kim aldı? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte dün akşam MasterChef'te yaşananlar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda mutfakta üstün performans sergileyen taraf kırmızı takım oldu. Rakibini geride bırakan kırmızı ekip, eleme potasına girmekten kurtularak büyük bir avantaj elde etti.

ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ BELLİ OLDU
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağına imza atan yarışmacı Çağatay oldu. Bu performansıyla Çağatay, MasterChef All Star'da haftanın altın önlüğünü kazanmayı başardı.

ŞİMDİYE KADAR ALTIN ÖNLÜK KAZANAN İSİMLER

Sergen

Hasan

Çağatay

