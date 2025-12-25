MasterChef'te 3. altın önlüğü kim kazandı? Dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonrası gecenin kazananı netleşirken, "3. altın önlüğü kim aldı? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte dün akşam MasterChef 'te yaşananlar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda mutfakta üstün performans sergileyen taraf kırmızı takım oldu. Rakibini geride bırakan kırmızı ekip, eleme potasına girmekten kurtularak büyük bir avantaj elde etti.

(Kaynak: Sosyal medya)

ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağına imza atan yarışmacı Çağatay oldu. Bu performansıyla Çağatay, MasterChef All Star'da haftanın altın önlüğünü kazanmayı başardı.

ŞİMDİYE KADAR ALTIN ÖNLÜK KAZANAN İSİMLER

Sergen

Hasan

Çağatay