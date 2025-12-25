Kuruluş Orhan 9. bölümüyle nefes kesti! İki ordu karşı karşıya: Savaş başlıyor!

Kaynak: atv

OSMAN BEY'İN RÜYASI: BURSA'NIN FETHİ

Bölümün en çarpıcı anlarından biri Osman Bey'in gördüğü rüya oldu. Bursa'nın fethini gören Osman Bey, rüyasında musallada kendisini ve başında oğlu Orhan Bey'i gördü. Orhan Bey'in, "Düşünü hakikat kıldık baba, Bursa'yı aldık; seni kaybettik" sözleriyle Osman Bey rüyasından uyandı.

NİLÜFER HATUN, PRENSES ASPORÇA'YI KAFESE GÖNDERDİ

Asporça'nın obaya gelişiyle kadınlar arasındaki tansiyon yükseldi. Nilüfer Hatun'un, Prenses Asporça ve Dafne'yi kafesli çadıra göndermesi üzerine Asporça büyük öfke yaşadı. Nilüfer Hatun, "Esir değilsin ama pek kıymetli misafirsin" sözleri ile son sözü söyleyerek Prenses Asporça'yı kafese gönderdi.