Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.

Hangisi deyim değildir? Far görmüş tavşan, süt dökmüş kedi...

A-SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNMEK

B- SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNMEK

C-İĞNE YUTMUŞ MAYMUNA DÖNMEK

D-FAR GÖRMÜŞ TAVŞANA DÖNMEK

CEVAP: D