Hangisi deyim değildir? Far görmüş tavşan, süt dökmüş kedi...
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.
Hangisi deyim değildir? Far görmüş tavşan, süt dökmüş kedi...
A-SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNMEK
B- SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNMEK
C-İĞNE YUTMUŞ MAYMUNA DÖNMEK
D-FAR GÖRMÜŞ TAVŞANA DÖNMEK
CEVAP: D