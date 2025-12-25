PODCAST CANLI YAYIN

Hangisi deyim değildir? Far görmüş tavşan, süt dökmüş kedi...

ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.

A-SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNMEK

B- SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNMEK

C-İĞNE YUTMUŞ MAYMUNA DÖNMEK

D-FAR GÖRMÜŞ TAVŞANA DÖNMEK

CEVAP: D

