ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.
Hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?
A: Abdülhak Hamid Tarhan
B: Ömer Seyfettin
C: Tevfik Fikret
D: Yahya Kemal Beyatlı
CEVAP: A