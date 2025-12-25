Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.

En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?

A- MICHAEL JACKSON

B- ELVIS PRESLEY

C- MADONNA

D-BEYONCE

CEVAP: D