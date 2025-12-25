En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.
A- MICHAEL JACKSON
B- ELVIS PRESLEY
C- MADONNA
D-BEYONCE
CEVAP: D